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Fútbol

Pep Guardiola, un récord más a su bolsillo

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, batió otro récord con el triunfo del Manchester City en el Mundial de Clubes de la FIFA en Yeda

Club World Cup - Final - Manchester City v Fluminense
Fútbol - Copa Mundial de Clubes - final - Manchester City contra Fluminense - King Abdullah Sports City, Jeddah, Arabia Saudita - 22 de diciembre de 2023 Pep Guardiola, director de Manchester City, reacciona.|AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

El Manchester City se coronó este viernes en el Mundial de Clubes de la FIFA tras vencer en Yeda, Arabia Saudita, al Fluminense de Brasil. Es así como el equipo inglés consiguió un título más con Pep Guardiola al mando, quien a su vez ha logrado su cuarto trofeo en esta competición, más que ningún otro estratega en la historia.

El timonel catalán superó con este título al italiano Carlo Ancelotti, quien actualmente dirige al Real Madrid. Hasta ayer, ambos entrenadores estaban igualados con tres trofeos y con dos equipos distintos cada uno. Sin embargo, Guardiola es ya el monarca del Mundial de Clubes.

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El español obtuvo dos títulos de este calibre con el Barcelona, en 2009 y 2011, y uno más con el Bayern Múnich, en 2013. Por su parte, Ancelotti tiene dos con el Real Madrid y uno con el Milan de si natal Italia. Ahora, Guardiola añade a sus registros el conseguido con el Manchester City, el primero que gana el club inglés.

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¿Cuántos títulos ha ganado Pep Guardiola como entrenador?

Con esta corona, Pep Guardiola llega a 37 títulos conseguidos a lo largo de su carrera profesional como director técnico. Y no fue fácil. El ex timonel del Barcelona supo sufrir varias decepciones en la Champions League tras sus éxitos con el Barcelona, pero finalmente logró erigirse como ganador por primera vez desde su salida del conjunto culé en la edición pasada del torneo, y a partir de ahí, su equipo no ha dejado de ser para muchos expertos el que mejor futbol desplega en todo el mundo.

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Además de la Copa de Europa, Guardiola hizo que su equipo ganara torneos de mucho prestigio en este 2023, tales como la Premier League, la Copa de Inglaterra, la Supercopa de Europa y ahora el Mundial de Clubes. Solo se le resistió, para conseguir el sextete, la Supercopa inglesa, también conocida como Community Shield, que logró el Arsenal.

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