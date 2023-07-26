Récords a romper en los Juegos Olímpicos de París 2024

En cada edición de los Juegos Olímpicos hemos visto actuaciones para el recuerdo. Competencias en las que los atletas dejan su nombre escrito en los libros de historia, y pruebas en las que cada cuatro años se imponen nuevas marcas olímpicas y mundiales.

De cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, los cuales inician exactamente en un año, hay récords que pueden romperse y entre las disciplinas que destacan los ojos se ponen en diversas pruebas de atletismo y natación luego de haber tenido a grandes leyendas como Usain Bolt y Michael Phelps.

En el atletismo, las miradas se encuentran sobre Yulimar Rojas, Eliud Kipchoge y Noah Lyles. La atleta venezolana, quien compite en la prueba de triple salto, tiene el objetivo de batir su propia marca la cual se encuentra fijada en 15.74 metros, distancia en la que se encuentra el récord mundial.

Por su parte, el maratonista de Keina, Eliud Kipchoge, sostiene el récord del mundo de 2:01:09 horas en el Maratón de Berlín 2022. Además de bajar su tiempo en los 42 kilómetros, el keniano busca su tercera medalla de oro en París 2024, que de conseguirlo, sería el primer maratonista en la historia en conquistar tres preseas doradas en dicha prueba.

Otro de los nombres que suena para pasar a la historia es Noah Lyles. Medallista en Tokyo 2020 y Campeón del Mundo en 2022 en la prueba de 200 metros, el atleta estadounidense no ve lejos uno de los récords de Usain Bolt, quien marcara una época en la pista.

Y es que el corredor de velocidad tiene un registro de un tiempo de 19.31 segundos en los 200m, quedándose cerca de la marca que impuso el jamaicano en 2009 la cual es de 19.19 segundos.

Leon Marchand, por las marcas de Michael Phelps

Por otro lado, en la disciplina de natación Leon Marchand sigue de cerca a Michael Phelps. Recientemente, el nadador de Francia ha roto un récord del ‘Tiburón de Baltimore’ tras haber completado la prueba de los 400m estilo combinado parando el cronómetro en 4:02.50 y dejando atrás la marca mundial que tenía la leyenda de las piscinas que era de 4:03.84.

En cuanto al mayor cantidad de medallas ganadas en los Juegos Olímpicos, la lista la lidera Michael Phelps. El exnadador estadounidense tiene un registro de 28 medallas olímpicas de las cuales, 23 son de oro. Entre las mujeres, la exgimnasta, Larisa Latynina, sostiene la mayor cifra de preseas conquistadas con 18.

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