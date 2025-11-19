¿Reemplazo de Aaron Ramsey? El mediocampista que TENDRÍA que volver a Pumas en 2026

El Club Universidad Nacional tendría 'amarrado' a su primer fichaje para el próximo Torneo Clausura 2026. Se trata de Leonardo Suárez, el volante argentino tiene contrato con los Pumas hasta diciembre del próximo año y de momento, está prestado en Estudiantes de la Plata del futbol argentino. Su estancia con el club sudamericano culmina en unas semanas y a menos que oferten por él o que decidan extender su préstamo, Suárez tiene que reportar con el club del Pedregal.

Tras la llegada de Efraín Juárez al banquillo de los Pumas, el estratega mexicano hizo una 'limpia' con los extranjeros que en ese momento estaban en la plantilla (Robert Ergas, Lisandro Magallán, Rogelio Funes Mori y Leo Suárez) para hacer espacio en los cupos de jugadores no formados en México y poder fichar tanto en el mercado nacional como internacional. Ahora, a pocos días de que acabe el préstamo de Suárez en Estudiantes, el volante ex América tendrá que reportar nuevamente con Pumas y definir su futuro.

Sus números en Estudiantes de la Plata

Lamentablemente para su causa, el argentino solo disputó 71 minutos con la camiseta rojiblanca y prácticamente en todos los partidos estuvo de suplente o en el peor de los casos, ni siquiera entraba en la convocatoria. Con estos datos, difícilmente Suárez tendría una oportunidad con Juárez en el banquillo auriazul.

Por otro lado, Universidad Nacional podría hacer 'caja' con la ficha de Suárez. Según el portal especializado Transfermarkt, Leo tiene un valor de dos millones y medio de euros, lejos de los casi cinco que desembolsó Pumas al América en 2024 por hacerse de su carta completa.