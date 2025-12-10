Rayados tendrá que buscar un reemplazo para Berterame

Tras el anuncio de que los clubes de la LIGA BBVA MX no podrán contar con sus jugadores mexicanos seleccionados para la Liguilla del Clausura 2026, se confirmó la posición más urgente que tendrán que reforzar los Rayados en este mercado invernal.

Tras la junta de dueños se reveló que los futbolistas convocados por Javier Aguirre estarán concentrados desde el 30 de abril, por lo que no podrán disputar la fase final del siguiente torneo; en su lugar se permitirá jugar con los 9 elementos No Formados en México al mismo tiempo.

Rayados, perjudicado por el mundial

Germán Berterame, delantero del Monterrey, seguramente no esté disponible en las instancias definitivas y agudizará la necesidad que tiene el conjunto regiomontano por un centro delantero confiable.

Actualmente, la “Pandilla” cuenta entre sus filas con el atacante francés Anthony Martial y el mexicano Roberto de la Rosa, pero ambos quedaron a deber en el pasado Apertura 2025. Así que sin “Berte”, la directiva del club albiazul tendrá que pensar en algún “9” goleador para la Liguilla del siguiente semestre.

Torrent hará cambios en la plantilla

José Antonio “El Tato” Noriega, presidente deportivo de Rayados, además de confirmar que el técnico Domènec Torrent seguirá para el próximo torneo, también dio pistas de los cambios en el equipo que habrá para el Clausura 2026.

“Evidentemente él tiene algunos detalles que le gustaría cambiar en la plantilla, nada exorbitante, nada de llamar la atención, y en eso estamos trabajando en estos momentos", declaró ante los medios esta semana.

Los números de los delanteros de Rayados

Berterame anotó 27 goles en el año, siendo además el delantero mexicano más productivo en lo que va del 2025. Mientras que en el Apertura 2025 registró 11 anotaciones entre fase regular y fase final.

Por su parte, Martial terminó el semestre sin mover las redes ni una sola vez en los 12 partidos en los que tuvo participación con Rayados. De la Rosa consiguió dos tantos en el semestre, pero apenas jugó 173 minutos en todo el torneo.

