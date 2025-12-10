ÚLTIMA HORA: Los rivales de Toluca en la Concachampions 2026

El sorteo para la Conchampions 2026 ha sido realizado esta tarde de martes y los equipos participantes ya conocen lo que les depara el destino, aunque algunos otros tendrán que esperar que pase la RONDA 1 para encarar su compromiso, entre estos está el equipo campeón Toluca y que busca repetir este fin de semana como monarca.

El equipo mexiquense del Toluca, está instalado en la fase de dieciseisavos y espera al equipo que gane en el duelo de Pumas ante el San Diego FC, por lo que se pronostica primero un partido de mucha intensidad y competencia entre el cuadro universitario y el conjunto del San Diego al cual pertenece el azteca Hirving Chucky Lozano.

Así, el equipo choricero que tuvo particularmente hoy un ojo con el sorteo y otro preparando la Final, tendrá en la Concahampions un destino que causa muchas expectativas pues tanto Pumas como San Diego, tienen argumentos para poder generarle un susto en una campaña en el que el equipo de Antonio Mohamed, por el momento y plantilla, deberían de tener como objetivo llegar muy lejos en el certamen.

The 2026 Champions Cup bracket is set! 🏆 pic.twitter.com/0mFgCTbXgD — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025

Los partidos que se conocen, de la RONDA 1 de la temporada 2026 de la Concahampions luego del sorteo de este martes

Pumas vs San Diego

LA Galaxy vs Sporting

Cruz Azul vs Vancouver

Monterrey vs Club Xelajú

LAFC vs Real España

Nashville vs Ottawa

América vs Olimpia

Philadelphia vs Defence Force

Tigres vs Forge

Cincinnati vs O&M FC

Whitecaps vs Cartagines