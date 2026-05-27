¿Regresa a Toluca? Robert Morales lanza DURO mensaje tras perder la final con Pumas y da pistas de su futuro

Nuevo día en Cantera y no hay tiempo para lamentarse tras la final perdida contra Cruz Azul en el Torneo Clausura 2026. Efraín Juárez y su agente han dado un paso al frente para continuar con el proyecto auriazul y el mandamás de Universidad Nacional; Luis Raúl González está en la misma sintonía.

Una de las claves para mantener al equipo capitalino en las primeras planas será conservar la base del equipo y Robert Morales es pilar en el esquema de Juárez. Tras el duro descalabro en el duelo por el título, el paraguayo subió un mensaje de aliento a sus redes sociales y dio ilusión a la afición auriazul de que continuará en el equipo.

“No era el final que soñábamos, pero sí un camino del que podemos sentirnos orgullosos. Gracias a cada persona que estuvo con nosotros en cada partido, alentando sin importar las circunstancias. Su apoyo fue nuestra fuerza durante toda la campaña. Volveremos más fuertes.”, escribió el ariete paraguayo.

Pertenece a Toluca

Morales está en calidad de cedido en Universidad Nacional por parte de los Diablos Rojos y todo indica que el equipo del Pedregal ejercería su opción de compra. Cabe recordar que, será un verano de mucho movimiento en Cantera ya que tendrán que definir el futuro de Jordan Carrillo.

El volante mexicano pertenece a Santos Laguna y Pumas no tiene opción de compra, por lo que en diciembre tendría que regresar a Torreón. Finalmente, se habla de una posible salida de Rubén Duarte, sin embargo, todo es especulacion.