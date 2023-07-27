Regresan las camas antisexo a París 2024: De qué están hechas y cómo funcionan

Una de las acciones que tuvieron los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 fueron las cajas de cartón en la Villa Olímpica, lugar donde los atletas que participaron en la justa veraniega habitaron por dos semanas, pero esta medida se adoptó para evitar que los asistentes tuvieran relaciones sexuales y con ello también evitar los contagios de COVID-19, pandemia que afectó el mundo en ese momento.

Para los próximos juegos, los organizadores de París 2024 decidieron volver a contar con estas peculiares camas, para esta edición este mueble tendrá mejoras, ya que el atleta podrá elegir la dureza de su colchón y se podrá ajustar de acuerdo a la estatura, peso y complexión del sujeto.

En Tokyo 2020, los deportistas hicieron virales videos en los que se ve que ponen a prueba las camas, brincando, con dos personas arriba y con pruebas que daban cuenta que las camas son resistentes y que no se rompían.

Las camas antisexo en París 2024

Para esta edición de los Juegos Olímpicos en París se pidieron 16 mil camas de cartón, y reportes indican que pueden soportar hasta 300 kilos. Con esta medida se prevenía que los atletas no tuvieran relaciones sexuales y así la posibilidad de evitar contagios de COVID-19, pues en ese año aún estaba la pandemia por este virus.

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¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de París 2024?

Los Juegos Olímpicos de París 2024, serán los terceros que albergue esta majestuosa ciudad, la justa se realizará el próximo año del 26 de julio al 11 de agosto en uno de los destinos con más significado para olímpismo.

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