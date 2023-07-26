Menos de un año nos separa del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024; luego de Tokyo 2020, los atletas volverán a ser el centro de atención en busca de una medalla olímpica que redondee su preparación de años.

Para la próxima edición de la justa deportiva, nuevas disciplinas se harán presentes en el calendario; por lo tanto, otros atletas podrán mostrar sus habilidades en los deportes que se presentan por primera vez en un programa olímpico. Para París 2024, el Comité Olímpico Internacional confirmó las actividades que se agregarán a los Juegos Olímpicos.

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Los nuevos deportes en los Juegos Olímpicos de París 2024

El breakdance será una de las nuevas disciplinas en los Juegos Olímpicos de París 2024; así lo confirmó el Comité Olímpico Internacional, donde confirmó la lista de deportes que estarán por primera vez en el evento deportivo cuatrienal.

Otros de los nuevos deportes que tendrán París 2024 serán kitesurf, 470 y regatas oceánicas, mismas disciplinas que corresponden a la vela; además, el slalom extremo, en su rama femenil y varonil, será otra de las pruebas nuevas. Para la próxima edición de los Juegos Olímpicos se mantendrá el boxeo, con una nueva categoría en la rama femenina, luego de su primera aparición en Tokyo 2020; finalmente, el skeet mixto se agregará a la justa deportiva y la prueba que sustituye a los 50 kilómetros en atletismo.

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024?

El próximo viernes 26 de julio de 2024 arrancará la nueva edición de los Juegos Olímpicos, misma que se llevará a cabo en París, la capital de Francia. En el verano del próximo año, miles de atletas se darán cita en el país europeo en busca de ver los resultados de cuatro años de trabajo. La edición trigésimo tercera del magno evento deportivo finalizará el 11 de agosto.

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