Reportan una riña ajena a lo deportivo con saldo de una persona fallecida en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc

Este viernes 15 de agosto del 2025, en la inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc se dio una riña entre dos grupos de personas ajenas a las actividades deportivas. Derivado del enfrentamiento, el saldo que dejó al momento es de un hombre lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida.

La Secretaria de Seguridad Pública de Puebla dio a conocer a través de un comunicado que los responsables se dieron a la fuga a bordo de un vehiculo, pero que las autoridades correspondientes se encuentran investigando y mantienen un dispositivo de seguridad en el lugar.

“Lo anterior, luego de que se registrara una riña entre dos grupos de personas ajenas a las actividades deportivas, en inmediaciones del recinto.

Derivado de este enfrentamiento, el saldo al momento es de un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida.

En la zona permanece un dispositivo de seguridad perimetral, asi come patrullajes para la localización de los responsables, quienes al parecer se dieron a la fuga a bordo de un vehiculo.

En tanto, se dio parte a la Fiscalia General del Estado a fin de iniciar las investigaciones correspondientes.”

El comunicado de la Secretaria de Seguridad Pública de Puebla

Los actos sucedieron previo al inicio del juego entre Puebla vs Atlético de San Luis correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2025. Es importante mencionar que los involucrados son ajenos a las actividades deportivas que se estaban realizando en el Estadio Cuautémoc pues se encontraban aficionados llegando a las instalaciones para el juego.

El encuentro inició en punto de las 19:10 horas tiempo del centro de México, sin contratiempos por lo sucedido en las inmediaciones.