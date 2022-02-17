Barcelona empata con el Napoli con polémica en el Camp Nou

El Barcelona sigue en crisis. En la ida de los 16vos de la Europa League, los culés no pudieron tomar ventaja en su casa, luego de empatar 1-1 ante el Napoli, en un partido que estuvo lleno de polémica.

Los primeros en irse arriba en el marcador fueron los italianos. Piort Zielinski se encargó de silenciar el Camp Nou, luego de una gran jugada de Elmas, quien recortó y mandó una diagonal matona, para que tras un rebote del portero Zielinski abriera el marcador.

Fenomenal jugada entre Elmas y Zielinski para que este último abra el partido. Napoli gana 1-0 en Camp Nou.pic.twitter.com/2axJKpWusF — Tomiconcina🎙 (@Tomiconcina1) February 17, 2022

El empate llegó gracias al VAR. En una polémica jugada, donde un centro de Adama Traoré pegó en la mano de su rival, la Video Asistencia intervino para marcar la pena máxima y Ferran Torres se encargó de igualar la pizarra.

Gol de Ferran Torres 😍🔥

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La vuelta se jugará el próximo jueves 24 de febrero, en el Estadio Diego Armando Maradona, donde ambas escuadras buscarán sellar su pase a los Octavos de Final del certamen europeo.

Barcelona vs Napoli 16vos Europa League | Previa

El Barcelona se enfrenta este jueves en casa, el Camp Nou ante el cuadro del Napoli, en duelo correspondiente a los Octavos de Final de la UEFA Europa League, cotejo de suma importancia para los objetivos del equipo local.



Luego de quedar cepillados temprano en Champions League, dos equipos poderosos como lo son el cuadro culé y los napolitanos, buscan sacarse la espinita teniendo como alternativa la Europa League.

El cruce en Octavos de Final, terminará por descartar a uno de estos equipo temprano en las series de eliminación del torneo, por lo que ambas escuadras irán con todo, pensando en la victoria que le permita salvar la campaña en cuanto a torneo internacionales se refiere.

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Barcelona, frustrado de jugar Europa League

Un equipo tradicionalmente competente en Champions League, ha manifestado su coraje por ver acción en la Europa League, desde su entrenador Xavi Hernández, aunque pondrán la mejor actitud para salir triunfantes.

“Da coraje no estar en la 'Champions', pero eso nos tiene que servir para volverla a jugar. Es una oportunidad para nosotros”, dijo Xavi Hernández sobre el duelo que tendrá que afrontar esta noche en casa.

Barcelona, en problemas

El jugar Europa League, no solo significa buscar competir en el evento alterno a la Champions. Para el Barcelona tiene otro significado, y es que a Champions en España avanzan los cuatro mejores del año.

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¡Este jueves, el Barcelona se mide ante el Nápoli, en duelo de Octavos de Final, encuentro que luce como una eliminatoria complicada para Xavi Hernández!



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Ahora mismo los blaugranas están en el cuarto sitio, pero tienen muy de cerca a Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic, por lo que un descuido los puede sumir en sus aspiraciones.

La otra vía para ir a Champions League, es ganar la Europa League, algo por lo que tendrán que luchar desde ya, para no agotar sus municiones, pues sería garrafal para el Barcelona que en un año no puedan ni avanzar a fase de grupos de Champions.

“Es una oportunidad para el Barcelona. Tenemos una problema en el club y el objetivo principal es jugar la próxima 'Champions'. Tenemos un par de vías: entrar entre los cuatro primeros o ganar la Liga Europa", explicó Xavi.