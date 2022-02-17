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Fútbol

Los elogios de Xavi Hernández al ‘Chucky’ Lozano

Xavi Hernández se deshizo en elogios para Hirving ‘Chucky’ Lozano, previo al choque entre Barcelona y Napoli en la Europa League

Chucky Lozano podría salir del Napoli

Escrito por: Azteca Deportes

Vaya elogio para el 'Chucky' Lozano. El mexicano se perderá el duelo entre Barcelona y Napoli de la Europa League, pero Xavi Hernández, técnico de los culés se deshizo en buenos comentarios sobre el atacante.

En la conferencia de prensa previa al choque ante el Napoli, Xavi Hernández destacó las bajas que tiene el equipo de Luciano Spalletti. Entre esas bajas, está la de Hirving Lozano, quien debido a una luxación en el hombro, se perderá la serie completa ante los culés.

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Las palabras de Xavi Hernández sobre el 'Chucky' Lozano

"Tienen bajas importantes, Lobotka, Politano y hasta el mismo Lozano. Me parece un jugador capaz de marcar diferencia en banda, uno contra uno, habilidoso, desequilibrante. Me parece una baja importante para el Napoli, me parece un buen jugador", fue lo que dijo el español.

Lo cierto es que el 'Chucky' Lozano había tenido un gran arranque de 2022. Si bien, fue expulsado en un partido de la Coppa Italia ante la Fiorentina y el Napoli terminó siendo eliminado, marcó un doblete ante el Bolonia que les terminó dando el triunfo en la Serie A.

Chucky Lozano lesionado

El conjunto napolitano dio a conocer que el tiempo de recuperación de Hirving, será mínimo de un mes. Debe tener el hombro inmovilizado por un tiempo y por eso no puede entrenar con el resto de sus compañeros. Volvería en un partido ante el Milan de la Serie A, que podría ser vital en las aspiraciones por el título de ambos equipos.

La mala noticia es que el 'Chucky' Lozano quedará fuera de una serie que promete grandes momentos, como lo será ante el Barcelona. En caso de avanzar, el mexicano regresará para los Octavos de Final del torneo, donde los napolitanos serán por naturaleza, uno de los candidatos a ganarlo.

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