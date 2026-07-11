Los resultados de HOY viernes 10 de julio de los cuartos de final del Mundial 2026

¡Siguen las emociones en el Mundial 2026! Los resultados de hoy viernes 10 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026, correspondientes a los cuartos de final, dieron como clasificado a la fase de semifinales a España, mientras que el eliminado de la fase de los ocho mejores selecciones resultó en Bélgica.

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El resultado de HOY 10 de julio de los cuartos de final del Mundial 2026 fue: España 2-1 Bélgica.

Spain claim their spot in the Semi-finals 🇪🇸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sQtoABmw9V — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026

¿Cuáles son los partidos de cuartos de final del sábado 11 de julio?

Serán dos partidos los que se disputen el sábado 11 de julio, correspondientes a los cuartos de final del Mundial 2026. El primero corresponderá a potencias europeas, mientras que por la noche entrará en acción la única selección no europea que sigue viva: la campeona del mundo Argentina.

Estos son los partidos de los partidos de cuartos de final del sábado 11 de julio:



Noruega vs Inglaterra / 3pm, tiempo Ciudad de México

Argentina vs Suiza / 7pm, tiempo Ciudad de México

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales del Mundial 2026 se jugarán el próximo martes 14 y miércoles 15 de julio del 2026. La primera semifinal la jugarán Francia vs España, un duelo en el que se enfrentarán Kylian Mbappé -uno de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales- y Lamine Yamal, la estrella juvenil de la selección española que aún no termina de explotar en la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

España festeja el gol ante Bélgica|X: FIFAcom

La segunda semifinal, la que se juega el miércoles, se enfrentará el ganador de la semifinal entre Inglaterra vs Noruega y el que gane entre Argentina vs Suiza. Si gana la escuadra de Lionel Scaloni, calificará a la albiceleste a semifinales consecutivas del Mundial, tal y como sucedió en México 86 e Italia 90, combinado que era capitaneado por Diego Maradona.