Resultados HOY miércoles 5 de noviembre; Mundial sub-17

Tercer día de actividad desde suelo qatarí en el Mundial sub 17 varonil. La primera fecha concluyó y ya las 48 selecciones participantes tuvieron su primer partido. Estados Unidos y Canadá sacaron la cara por la zona de Concacaf tras las derrotas de México, Haití, Honduras, El Salvador y el empate de Costa Rica.

Por otro lado, el cuadro francés no tuvo problemas con derrotar a su similar de Chile e Irlanda sacó las tres unidades contra el seleccionado panameño. Aunado a ello, República Checa se despachó contra Tayikistán y alza la mano para estar entre los favoritos a llevarse el trofeo a final de torneo.

Los resultados HOY miércoles 5 de octubre Mundial sub 17

Panamá 1-4 Irlanda

Tayikistán 1-6 República Checa

Paraguay 1-2 Uzbekistán

Austria 1-0 Arabia Saudita

Malí 3-0 Nueva Zelanda

Estados Unidos 1-0 Burkina Faso

Francia 2-0 Chile

Canadá 2-1 Uganda

El día de mañana jueves 6 de noviembre iniciará la segunda jornada del Mundial sub 17 y la actividad la iniciará Bolivia enfrentando a Italia y Portugal viéndose las caras con su similar de Marruecos. Por parte del equipo mexicano, los pupilos de Carlos Cariño se jugarán prácticamente la vida contra Costa de Marfil el día viernes 7 de noviembre en punto de las 8:45 am y recuerda que podrás seguir EN VIVO el resultado del juego por aztecadeportes.com.