ÚLTIMA HORA: entrenador de la Liga BBVA MX podría irse al finalizar el Apertura 2025

Benjamín Mora es el entrenador de la Liga BBVA MX que podría irse al finalizar el Apertura 2025, pues así lo dejó entrever en la conferencia de prensa tras el partido que ganó su equipo por la mínima ante Mazatlán, duelo que también significó el último en la carrera de Pablo Barrera, quien admitió que fue un error llegar de Europa a Cruz Azul .

“Malayo “termina contrato con Gallos Blancos al término del Apertura 2025, torneo en el que su equipo podría aspirar a Play-in , aunque el panorama luce desalentador. David Medrano Félix, periodista de TV Azteca Deportes, reveló que el entrenador se ha acercado a preguntar sobre su situación, sin recibir ninguna respuesta a cambio.

Querétaro FC Benjamín Mora se despidió en conferencia de prensa, dando a entender que saldría al término del Apertura 2025

“Me cuentan que en un par de ocasiones, Benjamín Mora se ha juntado con Álvaro de la Torre, director deportivo del proyecto, para decirle: ‘el domingo termina el torneo si no calificamos qué pasa'”, mencionó Medrano Félix, al agregar que por el momento no hay luz verde del presidente del club para que Mora continué en el banquillo del Querétaro.

¿Qué dijo Benjamín Mora en conferencia de prensa, que deja entrever que podría irse?

Benjamín Mora sorprendió a todos al prácticamente despedirse como entrenador de Gallos Blancos, pues al club aún le resta un partido del torneo y, en caso de sumar de a 3 puntos, podría colarse a la zona de Play-in, aunque depende de otros resultados, hecho que lo vuelve complicado.

“Queda un partido más, probablemente ya no me vuelvan a ver, así que algunos estarán contentos. Iré a otro club, probablemente, y pasará lo mismo. Entonces, el aficionado está en todo su derecho, la culpa es mía por dedicarme a esto. Así que feliz por el resultado y creo que Querétaro tiene un muy buen futuro”, dijo “Malayo” en conferencia de prensa.

🤔 ¿Se irá Benjamín Mora de 🐓 #GallosBlancos de #Querétaro al término de la temporada? ⚽🔥



Al ser cuestionado sobre los abucheos que se escucharon desde las tribunas 🎙️😬, el DT respondió con firmeza 💪 y al final, insinuó su posible salida del club al término del torneo 🏟️❗ pic.twitter.com/QvaK6oL346 — Marcaje Gallos (@MarcajeGallos) November 3, 2025

Los números de Benjamín Mora con Gallos Blancos en el Apertura 2025

El Apertura 2025 es el segundo torneo en el que Benjamín Mora está al frente de Querétaro, luego de llegar previo al arranque del Clausura 2025. En este torneo, “Malayo” y el club se ubican en el lugar 13 con 17 puntos, producto de 5 victorias, 2 empates y 9 derrotas.