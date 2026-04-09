Los resultados que necesitan América, Cruz Azul, Toluca y Tigres para avanzar a las Semifinales de Concachampions 2026

Se han disputado los encuentros de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026 y los cuatro equipos mexicanos que se mantienen en la competición, América, Cruz Azul, Toluca y Tigres, buscan poder avanzar a las Semifinales y pelear por el título.

Los juegos de ida terminaron de la siguiente forma:



Nashville 0-0 América

LAFC 3-0 Cruz Azul

Tigres 2-0 Seattle Sounders

Toluca 4-2 LA Galaxy

Con los primeros resultados, aquí te decimos lo que necesita cada uno de los equipos para poder avanzar a las Semifinales.

Los resultados que necesita el América para avanzar en Concachampions

El América avanzaría a las Semifinales si logra ganar el encuentro de vuelta. En caso de empate sin goles, el juego tendría tiempos extra y si es necesario, penales. Cualquier empate con marcador o la victoria del Nashville dejaría al equipo de Jardine fuera del torneo.

Finaliza el partido de Ida en Champions Cup.



Quedan 90 minutos, nos vemos en la Vuelta. 🦅 pic.twitter.com/S9xRA8MoIx — Club América (@ClubAmerica) April 8, 2026

Los resultados que necesita Cruz Azul para avanzar en Concachampions ante LAFC

Cruz Azul llega con un panorama complicado luego de perder 3-0 la Ida. En caso de ganar 3-0, empataría el marcador y tendría tiempo extra. La Máquina necesita ganar por una diferencia de cuatro goles en el marcador. En caso de que LAFC anote un gol de visitante, el empate en el global le daría el pase al equipo de la MLS, por lo que el conjunto Celeste estaría obligado a ganar por un gol de diferencia.

Termina en partido en LA.



A buscar el pase a semis el próximo martes en Puebla. pic.twitter.com/lcKpx59oDz — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 8, 2026

Los resultados que clasifican a Toluca en Concachampions

En el caso de Toluca tiene una ventaja considerable pero al recibir gol de visitante, puede complicarse el encuentro. Los Diablos avanzan con la victoria en el juego, pueden empatar en el juego de vuelta con cualquier marcador, o hasta perder 1-0 y estarían clasificados a las Semifinales. Una victoria de 2-0 o 3-1 del LA Galaxy, dejaría fuera a los diablos.

Los resultados que clasifican a Tigres en Concachampions

En el caso de Tigres, ganar, empatar el encuentro con cualquier marcador y hasta perder 1-0 los clasifica a la siguiente fase. En caso de perder 2-0, habría tiempos extra. Si los felinos anotan un gol, obligan a Seattle a tener que ir por cuatro goles o más para poder avanzar a la siguiente fase.