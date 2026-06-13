Brasil deja escapar la victoria ante un valiente Marruecos | Resumen y Goles del Mundial 2026
Golazos, atajadas espectaculares, ocasiones increíbles y emociones de principio a fin. Brasil y Marruecos protagonizaron uno de los partidos más vibrantes de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Revive el mejor resumen de Brasil vs Marruecos, un auténtico partidazo correspondiente a la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
🇲🇦 Marruecos sorprendió al mundo con un espectacular golazo de Ismael Saibari, mientras que 🇧🇷 Brasil reaccionó gracias a una genialidad de Vinicius Jr., quien firmó una auténtica obra de arte para empatar el encuentro.