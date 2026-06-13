Brasil deja escapar la victoria ante un valiente Marruecos | Resumen y Goles del Mundial 2026

Revive el mejor resumen de Brasil vs Marruecos, un auténtico partidazo correspondiente a la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🇲🇦 Marruecos sorprendió al mundo con un espectacular golazo de Ismael Saibari, mientras que 🇧🇷 Brasil reaccionó gracias a una genialidad de Vinicius Jr., quien firmó una auténtica obra de arte para empatar el encuentro.

