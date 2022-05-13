El actual monarca del futbol mexicano quiere el bicampeonato y va con todo por ello. Los Rojinegros del Atlas de Diego Cocca fueron los valientes que frenaron la racha de Ricardo Cadena con el Rebaño, al ganar la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2022 con marcador de 1-2.

Te puede interesar: Ramón Morales ve a las Chivas campeonas de la Liga BBVA MX

Con este resultado, los Zorros cortaron una racha de cinco victorias que sumaba el Rebaño Sagrado. Ahora, los rojiblancos tendrán que remar contra corriente, en el Estadio Jalisco, en busca de las semifinales del futbol mexicano, tarea que no parece nada fácil para el conjunto que dirige Ricardo Cadena.

.|Edgar Quintana/MEXSPORT

El partido de vuelta entre Chivas y Atlas

El partido de vuelta será el domingo 15 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco a las 18:00 horas y también lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Alexis Vega sale “tocado” del Clásico Tapatío de liguilla