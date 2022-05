Ramón Morales ve a las Chivas campeonas de la Liga BBVA MX

El cierre de torneo que tuvieron las Chivas ha ilusionado a su afición y a sus ex jugadores, entre ellos a Ramón Morales, que en entrevista exclusiva para TV Azteca comentó que ve al rebaño como uno de los favoritos a llegar a la Final.

“Todos sabemos que a veces los equipos que llegan a Finales o hacen muy buena liguilla son los que llegan en una buena racha en esta ocasión es el Guadalajara el que llega con mejor racha. Se ha convertido en un equipo más sólido desde que llegó Cadena, creo que le ha dado más orden, se han recibido pocos goles y creo que les dio una idea de juego donde se sienten muy arropados.”

Después de vencer a Pumas en el repechaje el Guadalajara se tendrá que enfrentar al Atlas, actual campeón del futbol mexicano y acérrimo rival. Las Chivas no le han podido ganar a los rojinegros en los últimos dos clásicos.

En Liguilla el rebaño se ha llevado la serie en la mayoría de los enfrentamientos:

- Verano 2002 Chivas 2-2 Atlas por posición en la tabla avanzó el Guadalajara

- Apertura 2004 Atlas 4-3 Chivas

- Clausura 2015 Chivas 4-1 Atlas

- Clausura 2017 Chivas 1-1 Atlas, avanzó el rebaño por posición en la clasificación.

Morales y una entrañable historia en los clásicos con el Chivas

Ramón jugó durante 10 años con las Chivas, pero hay dos clásicos que no se le olvidan según él:

“Hay uno donde ganamos 2-1 y anoté los dos goles de penal.(Apertura 2003) Hay otro que ganamos 3-1 que me toca anotar uno de tiro libre yo creo que me quedo con ese de 3-1 (Apertura 2008) porque ese lo ganamos de buena manera siempre me gusto respetar al rival y creo que ese partido aunque nos metieron un gol al inicio tuvimos el carácter de empatar, meter el segundo y después el tercero y creo que por eso me quedo con ese partido” recordó Morales.

