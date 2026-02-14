RESUMEN EXTENDIDO | Puebla vs Pumas | J6 | Clausura 2026 Liga MX
¡Partidazo en la Jornada 6 del Clausura 2026! Puebla y Pumas protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes del torneo, con goles, intensidad y una remontada que cambió todo en el segundo tiempo. En este resumen extendido disfruta: Todos los goles del partido Las jugadas más peligrosas El momento clave de la remontada Las mejores acciones del encuentro
