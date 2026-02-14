RESUMEN EXTENDIDO | Toluca vs Xolos | J6 | Clausura 2026 Liga MX
¡Intensidad total en la Jornada 6 del Clausura 2026! Toluca y Xolos se enfrentaron en un duelo lleno de emociones, goles y decisiones arbitrales que dieron de qué hablar en el Nemesio Diez. En este resumen extendido revivimos: Todos los goles Las jugadas más peligrosas Las decisiones del VAR Los momentos clave del partido
¡Intensidad total en la Jornada 6 del Clausura 2026!
Toluca y Xolos se enfrentaron en un duelo lleno de emociones, goles y decisiones arbitrales que dieron de qué hablar en el Nemesio Diez.
En este resumen extendido revivimos:
Todos los goles
Las jugadas más peligrosas
Las decisiones del VAR
Los momentos clave del partido