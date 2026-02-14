RESUMEN EXTENDIDO | Toluca vs Xolos | J6 | Clausura 2026 Liga MX

¡Intensidad total en la Jornada 6 del Clausura 2026!

Toluca y Xolos se enfrentaron en un duelo lleno de emociones, goles y decisiones arbitrales que dieron de qué hablar en el Nemesio Diez.

En este resumen extendido revivimos:

Todos los goles

Las jugadas más peligrosas

Las decisiones del VAR

Los momentos clave del partido