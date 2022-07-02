Resumen Mazatlán 2-4 Puebla | Jornada 1| Apertura 2022 | Liga BBVA MX

Comenzó el Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, con el duelo entre Mazatlán FC y el Puebla, el equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón cmenzó inclinando la cancha a su favor, pues muy temprano en el partido se vieron arriba en el marcador, pues a los cinco minutos del partido, la joven promesa azteca, Israel Reyes puso el primero para el cuadro Camotero.

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10 preguntas rápidas con Israel Reyes, defensa del Puebla

¿Cuándo son los próximos partidos de Mazatlán y Puebla?

Mazatlán repetirá de local en la jornada 2 del Apertura 2022 y recibe a los Tigres en punto de las 6:55 pm, por suparte el Puebla hará su presentación en el certamen ante su afición contra los “Guerreros” de Santos Laguna a las 8:55 pm, ambos portidos los podrás disfrutar en el Viernes Botanero por medio de nuestro sitio aztecadeportes.com, la app de TV Azteca Deportes y Azteca 7.

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