Nicolás Larcamón confirma permanencia de Israel Reyes en Puebla

La Franja del Puebla confirmó la salida del uruguayo Christian con destino a Cruz , una baja sensible considerando que el charrúa fue pieza clave de los poblanos durante el 2021. En las últimas semanas también se manejó la posibilidad de que Israel Reyes pudiera dejar al Puebla para llegar a las Águilas del América, situación que ya descartó el entrenador Nicolás Larcamón.

Traspaso imposible

“Lo de Israel no hay ninguna posibilidad, la directiva se comprometió conmigo a que la única salida iba a ser la de Christian (Tabó) y lo del Fideo que está la posibilidad de que se confirme en estas horas, pero no tendríamos más salidas que esas, así que no lo veo como una opción y de hecho es el acuerdo que tengo con la dirigencia” dijo el técnico argentino.

Confía en la dirigencia

Larcamón, llevó a Puebla a semifinales del Clausura 2021 y a cuartos de final del Apertura 2021, mostró su confianza en que la directiva de la Franja encontrará opciones que suplan las salidas que han tenido en los últimos meses como Santiago Ormeño, Omar Fernández, Salvador Reyes y ahora Tabó.

“Respecto a los refuerzos, entiendo que en estas horas ya estamos cerrando la idea de contratar a dos refuerzos, el primero ya estaría resolviéndose en estas horas para que ya la semana que viene esté trabajando con nosotros y el otro estoy muy plantado en un jugador que es el que quiero, que la dirigencia se ha comprometido conmigo para traerlo así que a la espera de que haya novedades positivas para contar con esos dos refuerzos” adelantó Larcamón en conferencia de prensa.

Pretemporada de la Franja

Puebla tendrá parte de su pretemporada en Acapulco y contempla dos juegos amistosos de preparación. Los enfranjados iniciarán el Clausura 2022 de la Liga BBVA MX contra América en el Estadio Cuauhtémoc el próximo 7 de enero por las pantallas de Azteca 7.