¡PARTIDAZO DE LOCURA! Países Bajos y Japón firman un vibrante empate en el Mundial 2026

Revive el mejor resumen de Países Bajos vs Japón, un auténtico partidazo correspondiente a la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🧤 El encuentro tuvo de todo: las espectaculares atajadas de Suzuki, las oportunidades desperdiciadas por ambos equipos y un ritmo frenético que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

