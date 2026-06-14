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¡PARTIDAZO DE LOCURA! Países Bajos y Japón firman un vibrante empate en el Mundial 2026

Golazos, remontadas, atajadas espectaculares y emociones de principio a fin. Países Bajos y Japón protagonizaron uno de los mejores partidos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por: Azteca Deportes

Revive el mejor resumen de Países Bajos vs Japón, un auténtico partidazo correspondiente a la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🧤 El encuentro tuvo de todo: las espectaculares atajadas de Suzuki, las oportunidades desperdiciadas por ambos equipos y un ritmo frenético que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

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