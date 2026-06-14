¡PARTIDAZO DE LOCURA! Países Bajos y Japón firman un vibrante empate en el Mundial 2026
Golazos, remontadas, atajadas espectaculares y emociones de principio a fin. Países Bajos y Japón protagonizaron uno de los mejores partidos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Revive el mejor resumen de Países Bajos vs Japón, un auténtico partidazo correspondiente a la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
🧤 El encuentro tuvo de todo: las espectaculares atajadas de Suzuki, las oportunidades desperdiciadas por ambos equipos y un ritmo frenético que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.