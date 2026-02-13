RESUMEN: Puebla vs Pumas| J6 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes
Puebla y Pumas protagonizaron un encuentro lleno de goles, intensidad y una remontada espectacular que dejó a todos al filo del asiento. Revive todos los goles, las jugadas clave y los momentos más emocionantes del duelo en el Estadio Cuauhtémoc.
