logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

RESUMEN: Puebla vs Pumas| J6 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Puebla y Pumas protagonizaron un encuentro lleno de goles, intensidad y una remontada espectacular que dejó a todos al filo del asiento. Revive todos los goles, las jugadas clave y los momentos más emocionantes del duelo en el Estadio Cuauhtémoc.

Videos,
Liga MX

Por: Azteca Deportes

Puebla y Pumas protagonizaron un encuentro lleno de goles, intensidad y una remontada espectacular que dejó a todos al filo del asiento. Revive todos los goles, las jugadas clave y los momentos más emocionantes del duelo en el Estadio Cuauhtémoc.

Tags relacionados
Pumas Puebla FC