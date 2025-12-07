RESUMEN: Tigres vs Cruz Azul | Semifinal Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes
Vive el resumen completo del Tigres vs Cruz Azul en la Semifinal Vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX, un partido lleno de emociones, polémica, atajadas espectaculares y goles que mantuvieron a todos al filo del asiento .
Vive el resumen completo del Tigres vs Cruz Azul en la Semifinal Vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX, un partido lleno de emociones, polémica, atajadas espectaculares y goles que mantuvieron a todos al filo del asiento 🔥⚽.