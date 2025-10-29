Retiran playera de Omar Bravo del museo de las Chivas

La situación de Omar Bravo fuera del terreno de juego dio un giro de 180 grados. El ex futbolista de las Chivas del Guadalajara fue detenido por presunto abuso sexual infantil y encara prisión preventiva y poco a poco, su imagen en el futbol recibe más golpes. Recientemente, sus playeras y fotografías fueron retiradas por el Museo de las Chivas, el cual se encuentra en el Estadio Akron hasta que se aclare la situación.

Nuestro periodista David Medrano así lo informó a través de su cuenta de Twitter: ''GUARDADAS. Mientras se lleva el juicio del goleador histórico la directiva de Chivas decidió sacar esto del museo hasta que termine y entonces definir si regresa o no esto al museo rojiblanco.'', escribió don David.

Retirado como imagen del Mundial 2026

Juan José Frangie; Presidente Municipal de Zapopán, Jalisco dio a conocer que Omar Bravo fue retirado como imagen de Guadalajara para la justa mundialista del próximo año, esto por obvias razones tras su situación legal. Será Lorena Ochoa, ex golfista tapatía quien tome su lugar para los eventos publicitarios.

Por otro lado, en el caso del nacido en Los Mochis, Sinaloa, encara una pena de seis meses en prisión preventiva, algo que buscará reducir su defensa. Además de ello, el abogado de Omar 'N' destacó que no pudo convencer con boletos de avión, fotografías entre otras cosas al juez de que ciertas fechas que menciona la parte contraria en su acusación no coinciden ya que su cliente estaba en su lugar de nacimiento.

Finalmente, será cuestión de tiempo para que Chivas decida si todo el contenido de su ex jugador no vuelve a mostrarse en las vitrinas o el caso da un giro y vuelven a estar en exhibición.