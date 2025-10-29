Cruz Azul cambiaría de casa: la inesperada decisión para enfrentar a Pumas en la última jornada

El cierre del Torneo Apertura 2025 traerá algo más que tensión para Cruz Azul : también traerá cambio de escenario.

El equipo de Nicolás Larcamón se prepara para la recta final del campeonato, pero un detalle logístico ha encendido las conversaciones entre los aficionados: ¿dónde jugará La Máquina su último partido ante los Pumas de la UNAM?

La respuesta, aunque aún no se hace oficial, parece estar prácticamente decidida. Después de analizar varias opciones, Cruz Azul habría descartado el Estadio Morelos, que estaba en la baraja de opciones, por un tema tan sencillo como determinante: el tiempo.

Los desplazamientos por aire o por carretera desde Ciudad de México hacían inviable la logística. Entre vuelos, traslados y tiempos muertos, el viaje a Morelia podía restar más de cuatro horas al itinerario del equipo, algo que el cuerpo técnico no estaba dispuesto a conceder en pleno cierre de torneo.

La Máquina apunta a Puebla

Ante esta situación, todo indica que el Estadio Cuauhtémoc de Puebla sería la sede elegida para recibir a Pumas en la última fecha del Apertura 2025.

De concretarse, Cruz Azul jugaría dos encuentros consecutivos en el mismo recinto, ya que antes deberá enfrentar al Puebla FC por la jornada 16.

El Cuauhtémoc se ha convertido en una especie de talismán para los cementeros. Ahí, meses atrás, La Máquina venció a los Universitarios, en un partido que marcó uno de los puntos más altos de la era de Vicente Sánchez. Ahora, el destino los vuelve a cruzar en el mismo escenario, en un contexto completamente distinto, con ambos equipos peleando por asegurar su lugar en Liguilla.

Un cierre de torneo fuera de casa, pero no sin identidad

Jugar lejos de Ciudad de México no preocupa tanto como podría parecer. Cruz Azul ha sabido hacer de cada estadio un punto azul en el mapa. El apoyo de su afición es masivo en todo el país, y Puebla no será la excepción.

A falta de la confirmación final, todo apunta a que el último partido de la fase regular se jugará bajo el cielo poblano, donde Cruz Azul buscará sellar su boleto a la Liguilla y cerrar el torneo con un mensaje claro: no importa el estadio, mientras siga latiendo el azul.