ÚLTIMA HORA: Revelan SANCIÓN a Efraín Juárez tras festejos en el Pumas vs Cruz Azul del Clausura 2026

De cara al Clásico Capitalino entre Pumas y América, juego correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el entrenador del Club Universidad Nacional ha sido sancionado por la Comisión Disciplinaria.

Luego de los festejos desmesurados tras el empate entre el cuadro del Pedregal y Cruz Azul en la Fecha 11, el estratega del equipo de la UNAM fue multado con 350 mil pesos mexicanos.

Y es que de acuerdo al Reglamento de Sanciones, el celebrar de forma antideportiva es causante de una multa e incluso suspensión de partidos, no obstante, de momento el castigo solo ha quedado en lo económico.

"Festejar los goles o triunfos con actitudes groseras como ademanes o burlas o francamente antideportivas. 1 a 2 partidos de suspensión y/o multa de 90 a 200 UMAs", señala el Reglamento de la Temporada 2025-26 de la Liga BBVA MX.

Para la Jornada 12 del Clausura 2026, Pumas recibe al América en el Estadio Olímpico Universitario, partido a disputarse el sábado 21 de marzo a las 2:00 horas, tiempo de la CDMX. El Club Universidad Nacional encara el encuentro tras igualar ante Cruz Azul. Por su parte, América llega de ganarle a Mazatlán en el certamen local, pues este 18 de marzo disputarán los 8vos de Final de vuelta en la Concachampions 2026 frente a Philadelphia Union.

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