Revelan verdadera razón por la que Keylor Navas NO ha reportado con Pumas

Días muy complicados ha tenido el Club Universidad Nacional desde la gran final de vuelta del Torneo Clausura 2026. Final perdida, adiós a Efraín Juárez, la salida de Jordan Carrillo a Chivas del Guadalajara y ahora, la incógnita de si que se queda Keylor Navas en la institución o no para el siguiente semestre. De momento, el ex portero del Real Madrid no tendría planes para abandonar el club y solo tendría permiso especial para reportar más tarde a la pretemporada.

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De acuerdo a información de Análisis Puma, el guardameta tiene un permiso especial para reportar hasta el próximo 28 de junio para viajar con el resto del equipo a la pretemporada e iniciarla como todos un día después. Con ello, se despeja de momento una posible salida de Navas en el presente mercado de transferencias. Por otro lado, hay varios rumores de que el costarricense solo cumpliría su vínculo hasta junio de 2027 y no renovaría.

Finalmente, será cuestión de tiempo para saber que altas y bajas tendrá Universidad Nacional bajo el mando del 'Tano'. Se habla fuerte de la incorporación de Kenedy y el regreso de Alan Mozo. Por si fuera poco, Elías Montiel aparecería en la órbita auriazul. también.

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

