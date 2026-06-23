¿Guillermo Ochoa jugará ante Chequia? Javier Aguirre RESPONDE sobre el portero

México está por enfrentar su último partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Chequia, este miércoles llega la última prueba previo a los 16vos del final y tras esto Javier “El Vasco" Aguirre realizó conferencia de prensa en la que fue cuestionado sobre el cuadro que saldrá el día de mañana ante Chequia.

Sobre Guillermo Ochoa aclaró que no regalará nada: “los 26 que están aquí es por merecimientos propios; perdimos a Ruiz, Huescas y Malagón por lesiones, pero a la selección vienen los que están en mejor momento”.

¿Guillermo Ochoa tendrá minutos ante Chequia?

A día de hoy “El Tala” Rangel se ha ganado la titularidad en la selección mexicana, sin embargo, Ochoa tiene la oportunidad de codearse junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los únicos jugadores en disputar 6 Copas del Mundo, Messi y CR7 ya cumplieron con esta data, sin embargo Memo aún no tiene minutos, sobre si jugará “El Vasco” a su manera dejó una peculiar moraleja: “No te contesté nada de Memo, la moraleja es que no me vuelvan a preguntar nada de Memo".

Ante esto también destacó que el está en la selección mexicana para que sus jugadores entrenen bien, “yo estoy para que mis jugadores entrenen bien, se coordinen, jueguen bien y ganen, de momento estamos en ese proceso.”, dijo en conferencia de prensa.

¿A qué hora es el partido entre México y Chequia?

El tercer partido de la selección mexicana está programado para arrancar en punto de las 19:00 horas del centro de la Ciudad de México.

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