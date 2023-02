Rey Vargas, por la hazaña de ser campeón en tres divisiones

Llegó el día del gran reto para el peleador mexicano Rey Vargas, quien se medirá en un choque de alto calibre ante el estadounidense O’Shaquie Foster, en la que el azteca buscará el cetro de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo que está vacante.

Rey Vargas tiene una pelea trascendente en su carrera y para el boxeo mexicano. Ya sabe lo que es campeón del mundo en peso supergallo, logró también establecerse como monarca en peso pluma y ahora apunta al de las 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo, para ser monarca en tres categorías diferentes.

Ese honor, solo lo tienen 10 boxeadores en la historia de México, contando que han desfilado tal vez un número incalculable, ese club es muy representativo y busca el de Otumba, Estado de México sumarse a esos campeones.

Te podría interesar: TOMA FUERZA PELEA DE CANELO ÁLVAREZ EN JALISCO PARA MAYO

Rey Vargas tiene el tricampeonato como obsesión

“No diría que este es un sueño para mí, ya que lo estoy por hacer realidad. La lista de campeones de tres divisiones es corta, y yo quiero que eso forme parte de mi legado. Me gusta lograr lo inesperado. ¿Quién sabe lo que haré después de esto? Mi obsesión en este momento es coronarme como campeón de tres divisiones el 11 de febrero”, recalcó en la previa Rey Vargas.

Te podría interesar: REY VARGAS, CASI LLEGA A LOS GOLPES EN CEREMONIA DE PESAJE

Amanda Westcott/SHOWTIME

No cae en exceso de confianza Rey Vargas de Foster

“Estos son los desafíos que me motivan. Soy consciente de que Foster llega decidido a asombrar a todos y que él es un buen boxeador, pero mi deber es hacer que las cosas parezcan fáciles. Me verán brillar este 11 de febrero. (Foster) es escurridizo y cuenta con buenos movimientos y defensa. Se nota que ha trabajado duro, pero yo creo que soy el oponente más difícil de su carrera hasta ahora, y él no podrá superarme”, explicó.

La lista de campeones mexicanos en tres diferentes divisiones

-Julio César Chávez





-Saúl Álvarez

-Érik Morales

-Marco Antonio Barrera

-Juan Manuel Márquez

-Jorge Arce





-Fernando Montiel

-Leo Santacruz

-Abner Mares

-’Vaquero’ Navarrete