ÚLTIMA HORA: Titular de Chivas es BAJA para el siguiente partido en el Estadio Akron

Malas noticias para Chivas. Luego de haberle ganado a Santos Laguna en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el 'Rebaño Sagrado' tiene una baja confirmada para el siguiente duelo programado en el Estadio Akron.

De acuerdo al Reporte Disciplinario de la Jornada 11, Richard Ledezma es baja del equipo dirigido por Gabriel Milito para el duelo pendiente de la Fecha 9 en la que el cuadro rojiblanco va a recibir al Club León.

Y es que tras acumular cinco tarjetas amarillas, el mediocampista de Chivas debe ausentarse en el siguiente compromiso de la Liga BBVA MX a disputarse este miércoles 18 de marzo en punto de las 20:07 horas.

"Las suspensiones impuestas por la Comisión Disciplinaria se deberán cumplir en los partidos inmediatos siguientes, que se jueguen completos, de la competencia que corresponda o que determine la Comisión", señala el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol.

Es decir, a pesar de que la suspensión de Richard Ledezma se dio a conocer tras la Jornada 11, el siguiente compromiso de Chivas es un duelo pendiente contra el conjunto Esmeralda correspondiente a la Fecha 9 del campeonato.

El 'Rebaño Sagrado' encara el partido tras haberle ganado a Santos Laguna en la Jornada 11. Por su parte, León viene de caer en su visita a los Xolos de Tijuana.