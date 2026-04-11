¿Se excedió? Roberto Alvarado hace FUERTE broma a Bryan González (VIDEO)

Este viernes 10 de abril del 2026, se volvió viral un video en las redes sociales en el que aparece Roberto 'Piojo' Alvarado haciendo una broma en las instalaciones de Chivas y su victima en esta ocasión fue Bryan González.

El 'Piojo' Alvarado le cantó las mañanitas a Bryan González pues HOY es su cumpleaños del jugador. En la zona de masaje le llevó un pastel y le encendió lo que parece ser un vela. Los demás que se encontraban en el cuarto le empezaron a pedir que soplara pidiendo su deseo, Bryan sopló pero su vela empezó a sacar mucho humo, lo que espantó al futbolista que no logró apagarlo y terminó el pastel siendo explotado pues no se trataba de una vela sino de un cuete.

Que pedo el Piojo quería explotarle la cara al Cotorro JAJAJAJA pic.twitter.com/Z29HM3hnbM — Martinalgui (@MartinoliCuri) April 10, 2026

El pastel terminó deshecho sin poder ser consumido pues con la explosión, le pudo quedar polvora en ciertas zonas. El lugar termino manchado con ciertos pedazos de pastel que volaron a los alrededores.

La broma se volvió viral en las redes sociales pues nuevamante aparece Alvarado usando pirotecnica dentro de las intalaciones de las Chivas, afortunadamente para el futbolista, no pasó ningún accidente y nadie resultó lesionado.

Los mejores memes de la broma de 'Piojo' Alvarado a Bryan González

Tras la broma del 'Piojo', las redes sociales se llenaron de memes y comentarios negativos en contra del futbolista pues un sector de la afición catalogó el momento como inmaduro y peligroso.

Otro sector lo tomó como una broma y empezó a publicar diferentes memes.

El piojo Alvarado cada que tiene oportunidad pic.twitter.com/gPfB63jQSP — Maximo Ferragamo (@Maximik2006) April 11, 2026

El piojo Alvarado cada que tiene oportunidad pic.twitter.com/EQgk0kpS07 — Maximo Ferragamo (@Maximik2006) April 11, 2026

El Piojo Alvarado está todo menso haciendo estas tonterías, debería ser sancionado por @Chivas pone en peligro la integridad de sus compañeros. Además ni que fuera la gran figura jugador sobrevalorado. — GustoFutb⚽️lero (@gustofutbolero) April 11, 2026

El Piojo Alvarado se supera cada vez más en sus pendejadas... — Eduardo Núñez (@lalovoorhees) April 11, 2026