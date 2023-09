Rodolfo Rotondi confesó su sentir ante la salida del Tuca Ferretti

La Máquina de Cruz Azul regresa tras el parón de la fecha FIFA enfrentando a Mazatlán FC en el Kraken, partido al qué llegan con la derrota de las Águilas del América en la espalda; sin embargo en el conjunto celeste traen sed de revancha.

“Justamente es así, nosotros después del partido VS América era como que necesitábamos una revancha, nos quedamos con esa sensación con 10 jugadores fuimos superiores, estuvimos cerca de empatarlo, nos quedo esa sensación que once vs once pudimos sacar ese resultado positivo. Claramente ir a jugar a Mazatlán es difícil, nos ha pasado el último encuentro perdimos, es un equipo que va al frente, sabemos que con jugar bien no nos alcanza, tenemos que tener ese plus”, mencionó Rodolfo Rotondi en conferencia de prensa.

Rotondi extrañará al Tuca Ferretti

Por otro lado, Rodolfo Rotondi ha sido uno de los refuerzos qué más se ha adaptado en los últimos años a la Máquina de Cruz Azul tras vivir varios procesos con diferentes técnicos confesó lo mucho que le dolió la salida de Ricardo Ferretti.

“Cada entrenador tiene su forma, su idea. Con Joaquín (Moreno) tratamos de tener más la posesión: Lo que está pasando es que estamos siendo más contundentes, con el Tuca (Ferretti) nos faltó eso, es un gran entrenador una gran persona, creo que nos faltó ser efectivos para que no se fuera. Personalmente me dolió, no es lindo cuando se va un entrenador y con el que agarraste confianza , pero esta vez estamos siendo más efectivos. Creo que con Joaquín no son ideas tan distintas, cada entrenador cambia su forma, su manera, me ha tocado entrenar con buena gente que trata de enseñar”.

Cruz Azul enfrentará a Mazatlán el próximo viernes a las 19:00 hrs en el estadio Kraken y lo podrás disfrutar a través del viernes Botanero por Azteca 7.