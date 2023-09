Así está la situación de Lichnovsky con el América

El América sondea varias opciones de fichaje para reforzar la defensa y en las últimas horas, trascendió que el defensor chileno de los Tigres, Igor Lichnovsky, se convirtió en una opción para llegar a Coapa.

La realidad, sin embargo, es que —ante la negativa de un par de clubes en Sudamérica— la directiva azulcrema había optado por mantener la defensa tal como inició el Apertura 2023. Esto habría cambiado en las últimas horas, debido a las facilidades que le han planteado tanto los dirigentes felinos como los representantes del jugador andino.

Un día antes del límite para fichar en la Liga BBVA MX, una fuente cercana a la cúpula emplumada le confirmó aAzteca Deportes que no existía interés por Igor; no obstante, frente a un nuevo cuestionamiento, la misma fuente admite que la urgencia por reforzar dicho sector del plantel ha movido ciertas fibras en las oficinas del ‘Nido’, por lo que han decidido entablar una charla con la gente de San Nicolás de los Garza.

Esto debe pasar para que Lichnovsky llegue al América

No hay nada que marque que el traspaso esté cerrado. De hecho, para agilizar el movimiento, los Tigres —en cuyos planes no entra el futbolista debido al tope de No Formados en México— están dispuestos a cederlo, siempre que exista un compromiso del presidente de las águilas, Santiago Baños, y compañía para adquirir los derechos (comprarlo) en diciembre.

En la capital, indica la fuente, no les parece mala idea el préstamo, pero no desean adquirirlo de manera definitiva. Ahí, se encuentra la negociación (que debería cerrarse antes de las 17 horas del 13 de septiembre) y, si alguna de las dos instituciones cede, el pase podría darse a conocer en las próximas horas.

Lichnovsky, quien llegaría para competir por el puesto con Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo, Emilio Lara y Ramón Juárez, llegó a México en el 2017, para enrolarse en la casaca del Necaxa; militó en Cruz Azul un par de años y arribó a los Tigres para el 2022, aunque en Nuevo León no ha hallado su mejor versión y ha gozado de pocos minutos, por lo que ve positiva su potencial salida.