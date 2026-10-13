Rodrigo Arteaga, experto en longevidad: “No esperes a tener energía para caminar más; camina para tener más energía”

Así como hay expertos en longevidad que hacen énfasis en evitar el estrés, otros ponen el foco en la actividad física como una herramienta para conservar la salud con el paso de los años. Mantenerse en movimiento ayuda a cuidar la movilidad, la fuerza y la autonomía, tres aspectos fundamentales para envejecer en mejores condiciones, según Rodrigo Arteaga.

Mientras una experta en longevidad asegura que “el ejercicio es el mejor seguro de vida, pero no alcanza con solo caminar”, el doctor Rodrigo Arteaga, especializado en salud integral, metabolismo y longevidad, dice que lo principal es lo siguiente: “No esperes a tener energía para caminar más; camina para tener más energía”.

Tener más energía gracias al ejercicio y no al revés

Esperar a sentirse lleno de energía para comenzar a hacer ejercicio puede convertirse en un obstáculo para mantenerse activo. Por eso, Arteaga propone incorporar el movimiento a la rutina cotidiana, incluso mediante actividades sencillas como caminar.

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El especialista recomienda intentar alcanzar al menos 30 minutos diarios de caminata. La constancia permite mantener la actividad física regular y combatir el sedentarismo, sin necesidad de realizar entrenamientos de alta intensidad.

Los 3 ejercicios para recuperar la juventud

1. Caminar a diario: Es una de las formas más accesibles de mantenerse en movimiento. Los paseos ayudan a incorporar actividad física a la rutina y pueden adaptarse a diferentes edades y condiciones físicas.

2. Entrenar fuerza: Arteaga aconseja realizar entre dos y tres sesiones semanales. Este tipo de ejercicio contribuye a conservar la musculatura y la capacidad de realizar tareas cotidianas de manera autónoma.

3. Trabajar el equilibrio: Aunque suele recibir menos atención que otras actividades, es importante para mantener la estabilidad y el control corporal a medida que pasan los años.

Consejos y mejores frases de Rodrigo Arteaga, experto en longevidad

Uno de los mensajes centrales del especialista es que la actividad física no tiene que depender de las ganas o la energía que una persona sienta antes de empezar. “No esperes a tener energía para caminar más; camina para tener más energía”, aconseja.

Arteaga también destaca la importancia de combinar distintas modalidades de ejercicio. Caminar permite mantenerse activo, mientras que el entrenamiento de fuerza ayuda a preservar la musculatura y los ejercicios de equilibrio dan estabilidad.

La clave está en sostener estos hábitos en el tiempo. Incorporar las tres actividades a la rutina permite trabajar diferentes capacidades físicas y cuidar la autonomía durante el envejecimiento.

