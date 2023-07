El mensaje de Rodrigo Huescas tras salir lesionado ante el Inter Miami

El pasado viernes 21 de julio de 2023, el conjunto de Cruz Azul tuvo su primer partido contra de la Leagues Cup 2023 ante el Inter Miami. El encuentro tuvo los ojos de todo el mundo pues todos esperaban el debut de Lionel Messi y de Sergio Busquets.

El encuentro terminó con la victoria del Inter Miami 2-1 sobre Cruz Azul, el gol del triunfo lo anotó Messi desde un tiro libre fuera del área. La jugada generó gran polémica pues para muchos no hubo ningún contacto.

‘Tuca’ Ferretti explota contra la prensa por supuesta difamación

Te puede interesar: Carlos Salcedo explota y le manda mensaje a la Leagues Cup

El conjunto de la Máquina no solo sufrió su quinta derrota de manera consecutiva, sino que también tuvo la lesión de un jugador titular en el once inicial de Ricardo Ferretti. Fue al minuto 29 que el defensor Rodrigo Huescas no pudo continuar el partido por una lesión en su rodilla y salió de cambio. En su lugar entró el paraguayo Juan Escobar.

Las primeras palabras de Rodrigo Huescas tras su lesión

El joven mexicano decidió mandar un mensaje este sábado 22 de julio de 2023 a través de sus redes sociales. Rodrigo Huescas confesó que del barco celeste nadie se baja y que estarán juntos hasta el final. Por último detalló que los tiempos de dios son perfectos.

“A seguir trabajando que de este barco nadie se baja, juntos hasta el final. Los tiempos de dios son perfectos”.

Instagram Rodrigo Huescas

Rodrigo no declaró nada sobre su lesión, pero dejó muy claro que el equipo está unido y van a intentar revertir la situación.

La directiva de Cruz Azul no ha dado a conocer la gravedad de la lesión del jugador, pero se espera que Huescas abandone la concentración y en las próximas horas estaría regresando a la CDMX para poder trabajar en su rehabilitación y poder hacerse los estudios correspondientes.

Te puede interesar: Dos jugadores de Cruz Azul presumen playera del debut de Messi