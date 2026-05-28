Figura de Pumas manda mensaje a los aficionados tras perder la final ante Cruz Azul

Este miércoles 27 de mayo del 2026, luego de 3 días de haber perdido la final del Clausura 2026, Pumas vs Cruz Azul, un jugador universitario mandó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

El mensaje de Rodrigo López tras perder la final ante Cruz Azul

Rodrigo López publicó una serie de fotos de la gran final y un emotivo mensaje. Primero empezó agradeciendo a la afición por seguir alentando, apoyando al equipo durante todo el torneo. Explicó que ser de Pumas es entender que la garra se demuestra en las buenas y en las malas pero aceptó que despiden el torneo lleno de entrega, lucha e insistencia.

Agregó que deben de estar a la altura del club y la única forma es ser mejor que lo que hicieron en este torneo, por lo que dijo que deberán de aprender, levantarse y prometió que seguirán trabajando con todo lo que representa a la institución.

"Gracias por no dejar de creer y por empujarnos hasta el último aliento. Gracias por jugar este torneo a nuestro lado. 🏟️✨

Ser de Pumas es entender que la garra se demuestra en las buenas y en las malas. Hoy nos toca despedir un torneo de entrega, lucha e insistencia. No fue el final que nosotros queríamos; sin embargo, se dejó todo en la cancha.

Tenemos que estar siempre a la altura de este Club y la única forma es ser mejor que este torneo.

Hoy nos toca aprender, levantarnos y prometerles que seguiremos trabajando con la garra y la mística que representan a esta institución.

Regresaremos más fuertes".

Rodrigo fue clave en el planteamiento del equipo para poder llegar hasta la final. El futbolista disputó los 17 juegos del torneo regular y los seis encuentros de la Liguilla. Fue pieza importante para Efraín Juárez durante toda la etapa de partidos.

