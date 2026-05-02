Rodrygo y las 5 estrellas que se perderán la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión

Estamos a menos de dos meses para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos más grandes de las últimas décadas. Tristemente, hay varias estrellas de élite que no podrán estar en este evento debido a las lesiones que han tenido recientemente.

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Rodrygo, estrella del Real Madrid, es un ejemplo de lo anterior. El delantero tuvo una rotura de ligamento cruzado el pasado 2 de marzo que no solo lo alejará de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino que lo mantendrá fuera de actividad durante todo el año. Ahora bien, ¿qué otros jugadores lo acompañan?

Los 5 jugadores de élite que no estarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jack Grealish : El seleccionado de Inglaterra sufrió una fractura de estrés en el pie izquierdo que lo imposibilitó de tener regularidad en el terreno de juego, por lo que su participación en el siguiente evento está prácticamente descartada.

: El seleccionado de Inglaterra sufrió una que lo imposibilitó de tener regularidad en el terreno de juego, por lo que su participación en el siguiente evento está prácticamente descartada. Juan Foyth: El central argentino protagonizó una dolorosa rotura en el tendón de Aquiles hace algunas semanas, una de las lesiones más importantes y tristes que puede sufrir cualquier atleta profesional.

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Joaquín Piquerez : Fue hace unas semanas cuando el jugador uruguayo sufrió una rotura ligamentaria en el tobillo derecho , lesión lo suficientemente importante como para dejarlo fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

: Fue hace unas semanas cuando el jugador uruguayo sufrió una , lesión lo suficientemente importante como para dejarlo fuera de la Hugo Ekitike : La más llamativa de todas es, sin duda, la del francés, quien durante un juego de Champions League con el Liverpool sufrió una rotura en el tendón de Aquiles.

: La más llamativa de todas es, sin duda, la del francés, quien durante un juego de Champions League con el Liverpool sufrió una Luis Malagón: La Selección Mexicana no se libra de esta situación y, tal y como ha ocurrido con dos ejemplos en este listado, el portero del América no estará disponible para este evento debido a una rotura del tendón de Aquiles.

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio con el juego entre la Selección Mexicana y el combinado de Sudáfrica, mismo que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Banorte en punto de las 13:00 horas por TV Azteca.