Campeón de la Champions League en la mira del Manchester City

El Manchester City ha iniciado conversaciones con el Paris Saint-Germain (PSG) para explorar el fichaje del arquero italiano Gianluigi Donnarumma, en lo que podría convertirse en uno de los movimientos más sonados del mercado europeo. Sin embargo, el acuerdo está lejos de concretarse: el PSG ha fijado una demanda de 50 millones de euros, cifra que en este momento se considera demasiado alta por parte del club inglés.

Christian Martinoli y Luis García en la pluma con Valdano | Balón de Oro | Los Protagonistas

TE PUEDE INTERESAR:

La operación está directamente ligada a la posible salida de Éderson, actual portero titular del City, quien mantiene negociaciones con el Galatasaray. Si el brasileño se marcha, el club de Pep Guardiola activaría la operación por Donnarumma, quien ha sido relegado por Luis Enrique en el PSG y no fue convocado para la Supercopa de Europa.

El arquero italiano, de 26 años, atraviesa una etapa de incertidumbre en París. Con contrato hasta 2026 y sin intención de renovar, el PSG ha decidido ponerlo en el mercado. La llegada de Lucas Chevalier como nuevo número uno ha acelerado su salida, y Donnarumma estaría dispuesto a dar el salto a la Premier League.

¿El Chelsea está interesado por Donnarumma?

Aunque en semanas anteriores se vinculó al Chelsea como posible destino para el guardameta, fuentes cercanas al club aseguran que los ‘Blues’ no están interesados en ficharlo. Esto deja al Manchester City como único contendiente serio por sus servicios.

¿Qué sigue para el Manchester City?

El equipo de Guardiola comienza su campaña 2025-26 este sábado ante Wolverhampton, y la incertidumbre sobre quién será el portero titular sigue latente. Si Éderson se marcha en los próximos días, el Manchester City podría acelerar las negociaciones con el PSG, aunque se espera que intenten reducir el precio de venta.

Donnarumma fue clave en la histórica conquista de la Champions League por parte del PSG la temporada pasada, pero su ciclo parece haber llegado a su fin.

