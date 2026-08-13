Seleccionado mexicano FIRMA con equipo chileno

Rogelio Funes Mori, antiguo seleccionado de México, tiene nuevo equipo en Chile. El delantero nacido en Argentina, pero nacionalizado mexicano, firmó por un año y medio con la Universidad de Concepción del futbol chileno. La transacción fue sencilla y directa porque el futbolista de 35 años era agente libre luego de terminar su contrato con León de la Liga BBVA MX.

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Rogelio Funes Mori es nuevo jugador de Universidad de Concepción, para nuestros próximos desafíos💪#ElOrgulloDeSerForero #ElÚnicoCampeónDeConcepción pic.twitter.com/9W0MOtpVcQ — C.D. U. de Concepción (@FutbolUdeC) August 13, 2026

Funes Mori representó a México en 17 partidos y logró marcar seis goles. El nacido en Mendoza, Argentina, jugó en la Copa Oro de 2021, donde los aztecas perdieron contra Estados Unidos, y en la Copa Mundial de la FIFA de 2022 en Qatar, donde vio acción contra Arabia Saudita. Los seis goles fueron conseguidos contra Nigeria e Irak en amistosos, un doblete contra Guatemala y un tanto más contra Honduras en la Copa Oro; otro contra los catrachos en el clasificatorio del Mundial 2022.

Durante su paso por el futbol mexicano jugó para Rayados de Monterrey, Pumas y León. En total, Rogelio Funes Mori disputó 134 partidos de la Liga BBVA MX, entre fase regular y liguilla, y marcó 130 goles. Entre su palmarés con clubes mexicanos está el Apertura 2019 y las Concachampions de 2019 y de 2021.

¿Rogelio Funes Mori, antiguo seleccionado mexicano, será titular en su nuevo equipo?

Actualmente, la Universidad de Concepción ocupa la 14° posición en la primera división chilena. El equipo dirigido por Cristián Muñoz suma 19 puntos tras 17 partidos y tiene una diferencia de goles de -15. Esto significa que de continuar los malos resultados deberá disputar el playoff de permanencia para no descender a la Primera B, también conocida como la Liga de Ascenso.

La plantilla cuenta con veteranos de gran rodaje en el futbol sudamericano como Miguel Barbieri, Osvaldo González y Cecilio Waterman, con quien Funes Mori competirá por la titularidad. Otros delanteros dentro de la plantilla de los “Auricielos” son el argentino Daniel Barrea y el chileno Diego Sabando.