Seleccionado mexicano FIRMA con equipo chileno
El antiguo seleccionado mexicano Rogelio Funes Mori firmó con la Universidad de Concepción por un año y medio después de terminar su contrato con León
Rogelio Funes Mori, antiguo seleccionado de México, tiene nuevo equipo en Chile. El delantero nacido en Argentina, pero nacionalizado mexicano, firmó por un año y medio con la Universidad de Concepción del futbol chileno. La transacción fue sencilla y directa porque el futbolista de 35 años era agente libre luego de terminar su contrato con León de la Liga BBVA MX.
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𝐅𝐔𝐍𝐄𝐒 𝐌𝐎𝐑𝐈, 𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐀𝐋 Ú𝐍𝐈𝐂𝐎 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐏𝐂𝐈Ó𝐍, 🔔🟡🔵— C.D. U. de Concepción (@FutbolUdeC) August 13, 2026
Rogelio Funes Mori es nuevo jugador de Universidad de Concepción, para nuestros próximos desafíos💪#ElOrgulloDeSerForero #ElÚnicoCampeónDeConcepción pic.twitter.com/9W0MOtpVcQ
Funes Mori representó a México en 17 partidos y logró marcar seis goles. El nacido en Mendoza, Argentina, jugó en la Copa Oro de 2021, donde los aztecas perdieron contra Estados Unidos, y en la Copa Mundial de la FIFA de 2022 en Qatar, donde vio acción contra Arabia Saudita. Los seis goles fueron conseguidos contra Nigeria e Irak en amistosos, un doblete contra Guatemala y un tanto más contra Honduras en la Copa Oro; otro contra los catrachos en el clasificatorio del Mundial 2022.
Durante su paso por el futbol mexicano jugó para Rayados de Monterrey, Pumas y León. En total, Rogelio Funes Mori disputó 134 partidos de la Liga BBVA MX, entre fase regular y liguilla, y marcó 130 goles. Entre su palmarés con clubes mexicanos está el Apertura 2019 y las Concachampions de 2019 y de 2021.
¿Rogelio Funes Mori, antiguo seleccionado mexicano, será titular en su nuevo equipo?
Actualmente, la Universidad de Concepción ocupa la 14° posición en la primera división chilena. El equipo dirigido por Cristián Muñoz suma 19 puntos tras 17 partidos y tiene una diferencia de goles de -15. Esto significa que de continuar los malos resultados deberá disputar el playoff de permanencia para no descender a la Primera B, también conocida como la Liga de Ascenso.
La plantilla cuenta con veteranos de gran rodaje en el futbol sudamericano como Miguel Barbieri, Osvaldo González y Cecilio Waterman, con quien Funes Mori competirá por la titularidad. Otros delanteros dentro de la plantilla de los “Auricielos” son el argentino Daniel Barrea y el chileno Diego Sabando.