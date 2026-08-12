OFICIAL: Estrella extranjera VOLVERÁ al Monterrey para el Apertura 2026; ya firmó antes de la jornada 3

Esta tarde se hizo oficial la incorporación de Lourdes Bosch a las Rayadas de Monterrey en lo que será su segunda etapa dentro del club, esto tras su paso por el Denver Summit FC de la NWSL en donde estuvo un semestre. Ahora regresa al conjunto albiazul tras un exitoso paso por los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en donde consiguió la medalla de oro con la Selección Mexicana Sub-23.

Durante su primera etapa con las Rayadas de Monterrey, la mediocampista disputó 8 partidos en los que registró un total de dos goles y una asistencia, demostrando destellos de la calidad que la consolidó previamente en el futbol internacional. Su carrera profesional comenzó en 2024 con el Melbourne City FC de Australia, escuadra con la que disputó 22 encuentros, marcó 4 anotaciones y se consagró campeona de la A-League Women 2024-2025, destacando además como la máxima asistidora del torneo al repartir 9 pases de gol.

¡De regreso a Casa! 🙌🏼



Bienvenida de nuevo a las Rayadas de Monterrey, Lourdes Bosch.



Volvamos a defender juntas nuestros colores #EnLaVidayEnLaCancha. 💙🤍 pic.twitter.com/qEBVw3cbK4 — Rayadas (@Rayadas) August 12, 2026

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Tras su breve paso por el futbol estadounidense con el Denver Summit FC, Bosch vuelve a la Sultana del Norte con el firme objetivo de aportar su característica visión de juego, movilidad constante y una gran llegada con intensidad al área rival.

Ahora regresa a Rayadas a sus 24 años y con un plantel que se encuentra en tercera posición de su grupo tras ganar en sus primeras dos jornadas, su debut podría llegar ante Santos Laguna en la tercera jornada del Apertura 2026, el partido se jugará el lunes 17 agosto en el estadio TSM; sin embargo, su presentación oficial con su gente podría llegar en la jornada 4 el viernes 21 de agosto.

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