¡Rúben Neves prueba de larga distancia! Su riflazo pasa muy cerca del arco

Rúben Neves estuvo muy cerca de abrir el marcador con un potente disparo de media distancia durante el duelo entre Colombia y Portugal en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El mediocampista portugués encontró espacio para sacar un auténtico riflazo que pasó a escasos centímetros del poste, provocando el susto de la defensa colombiana y el lamento de la afición portuguesa.

