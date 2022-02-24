Rusia podría despedirse de tener la Final de la Champions League

La Final de la Champions League que está aún agendada para el 28 de mayo en San Petersburgo, está prácticamente borrada de la agenda de la competencia, por los ataques bélicos que arrancaron en las últimas horas procedentes del ejército ruso hacia Ucrania.

La UEFA, que ha estado al pendiente desde hace algunos días del problema político que podría desencadenar en un conato de guerra, ha condenado contundentemente lo ocurrido desde la madrugada del jueves en Europa, por lo que está prácticamente decidido que tomarán una alternativa, aunque será este viernes cuando se reúnan los directivos participantes para tomar una decisión y anunciarla el mismo día.

Aseguró que está "tratando la situación con la máxima seriedad y urgencia", y que tomará decisiones que anunciará este viernes sobre la sede de la final de la Liga de Campeones, que está prevista para el 28 de mayo en San Petersburgo.

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En un comunicado, explicó que "comparte la importante preocupación de la comunidad internacional por la situación de seguridad que se desarrolla en Europa y condena enérgicamente la actual invasión militar rusa en Ucrania".

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La UEFA, a favor de la paz y la unidad entre las naciones

Agregó que la UEFA trabaja e impulsa el desarrollo de las naciones y la paz entre las mismas, por lo que una guerra está lejos de su visión.

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"Como organismo rector del fútbol europeo, la UEFA trabaja incansablemente para desarrollar y promover el futbol de acuerdo con los valores comunes de Europa, como son la paz y el respeto a los derechos humanos, todos presentes en el espíritu de la Carta Olímpica. Mantenemos nuestra solidaridad con la comunidad futbolística ucraniana y estamos dispuestos a tender la mano al pueblo de Ucrania", acotó.

Después de convocar este jueves una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo para este viernes, la UEFA insistió en que está "tratando esta situación con la máxima seriedad y urgencia", y que su Ejecutivo "tomará decisiones al respecto y las anunciará mañana".

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¿Posibles sedes para la Final de la Champions League?

Desde hace algunos días, se han barajado ciudades como posibles alternativas al estadio de San Petersburgo, para la próxima final de la Liga de Campeones y medios ingleses, han apuntado al estadio londinense de Wembley.

Además, en recientes horas se ha especulado que en España y Alemania, podrían recibir la Final de la Champions League.