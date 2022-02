Héctor Herrera buscará volver a jugar en México

Héctor Herrera ya extraña la Liga BBVA MX. El mediocampista del Atlético de Madrid aseguró en una entrevista para la agencia EFE que en algún momento buscará volver al futbol que lo vio nacer como jugador profesional, aunque apuntó que por ahora sigue teniendo el nivel que solicita el futbol europeo.

“Sí. A veces lo pienso, porque es mi país, mis hijos tampoco han vivido en México, está mi familia y uno siempre quiere estar cerca de mi familia, pero creo que todavía no es el momento. Espero que pueda quedarme algunos años por acá".

Te puede interesar: Primeras palabras de Orbelín Pineda tras debutar con el Celta de Vigo

Hector Herrera en su etapa como jugador del Pachuca.

Sobre su renovación de contrato

Por el momento HH desconoce si hay algún avance en la renovación de su contrato con el Atlético de Madrid, pero asegura que no le preocupa el tema y está dispuesto a entregarlo todo el equipo de Diego Pablo Simeone hasta que finalice su acuerdo, si es que no llega a extenderse.

Te puede interesar: Muchas veces me voy jodido a casa: Héctor Herrera

“No hemos hablado nada de contratos, de si podíamos renovar, si quería salir... Nada. En ningún momento. No hemos tenido comunicación por lo menos conmigo, no sé si con mi empresario se ha hablado algo. La verdad que desconozco esa situación. Estoy súper tranquilo y seré jugador del Atleti hasta el verano, si tengo que ser más pues lo seré y si no, seguiré siendo un profesional hasta que acabe el contrato”.

La mayor preocupación de la Selección Azteca | El Dictado

Hambre de minutos en la Champions League

Herrera fue uno de los mejores jugadores en el triunfo del Atlético el fin de semana pasado ante el Osasuna. Esto le ha servivo como un impulso anímico y aunque espera que el ‘Cholo’ lo mantenga como titular para el duelo ante el Manchester United este miércoles, no se obsesiona con ello.

“Intento estar preparado siempre para cuando me toque poder aprovechar la oportunidad y ayudar al equipo. Obviamente, siempre tengo la ilusión de jugar. Y un partido como es este en ‘Champions’ pues con mucha más ilusión y muchas más ganas. Tengo que trabajar y seguir trabajando y estar preparado por si me toca jugar otra vez”.