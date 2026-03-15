Esta es la increíble mascota de los Pumas que quizás no conocías

El Club Universidad es de las instituciones más importantes del país y tiene una de las mascotas más reconocibles entre los equipos del máximo circuito. Hoy incluso ya sacaron su parte femenina para su respectivo representativo, pero durante varios años los Pumas fueron acompañados de un puma real. Esta es la historia de dicha tradición, cómo surgió y por qué terminó.

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¿Cuándo fue la primera vez que los Pumas pusieron a un puma real como mascota?

Lo primero que se debe aclarar es que el equipo de futbol no fue el primero en utilizarlo, sino que esto llegó gracias a la gran tradición del futbol americano que rodea a la máxima casa de estudios del país. Fue entre 1942 y 1946 que el coach del equipo definió a sus jugadores como pumas, pues sus jugadores representaban la valentía, rapidez, fuerza e inteligencia de aquel animal.

Ya en 1947 se debutó a Casti, quien se nombró así como homenaje a Guillermo Castañeda, capitán importante de esos años en el equipo de americano. Esta era una cachorra de puma, la cual fue utilizada hasta 1954 cuando se retiró tras un clásico contra el Politécnico Nacional. Pero en 1959 trajeron a Palillo, muerto en 1965 y disecado para ser exhibido hoy en el Salón de la Fama del Fútbol Americano.

Después de eso llegó Ulises, quien estuvo hasta 1972 en los juegos de los distintos representativos de la UNAM. De ahí llegó Pibe (puma argentino decomisado en aduana) en 1984 para hacer pareja de Maya. De allí nacieron dos pumitas más que se llamaron Milú y Vendi (nombres mixtecos). Ya para 1985 llegó Toshka, hembra de 4 años y después Elmer, quien formó parte de la segunda camada de crías de Pibe y Maya de 1990 a 1998.

¿Cuándo acabó la tradición de pumas reales en el Club Universidad?

Tras Elmer, la última puma que apareció como animal en cautiverio fue Iyari (quien hasta 2023 seguía con vida), pues los tiempos cambiaron y se percataron de que algo así no era seguro ni benéfico para los felinos. Por eso el deseo de la UNAM de encontrar una botarga como mascota intensificó sus intenciones. Después de muchos intentos y diseños fallidos, Goyo fue el ganador y el eterno acompañante de los auriazules desde 1999.