El Club Universidad cumple 70 años desde su creación

Pumas cumple 70 años cargados de grandes historias. El Club Universidad Nacional celebra una fecha a recordar en el futbol mexicano.

Una demostración de garra, espíritu y entrega. Un himno que resuena cada semana en el estadio Olímpico Universitario con el “Como no te voy a querer”.

“Pumas ha sido toda mi vida, desde mi cercanía con la UNAM por haber crecido en San Ángel y tener la oportunidad de disfrutar de todos los eventos que había en el estadio, incluso la Olimpiada, el Mundial. Todo eso me acercó mucho y, desde luego, el haber tenido la oportunidad desde la preparatoria de representar a la UNAM en diferentes torneos nacionales y de iniciar mi carrera profesional aquí. Me siento muy privilegiado y honrado de haber tenido eso en mi camino, en mi destino”, fueron las palabras de Leonardo Cuéllar, ex jugador felino.

Los ídolos de Pumas en toda su historia

El club del Pedregal ha contado con algunas de las figuras más notables del futbol mexicano. Ídolos como Hugo Sánchez o Cabinho.

“Pumas es parte de mi vida, está en el corazón de mi familia. A lo largo de los 15 años fueron muchas conquistas y sueños que pude cumplir con este gran equipo, con una gran institución, con una gran afición. Y Pumas fue el equipo que marcó mi vida, que me hizo crecer como persona, como jugador de fútbol. Tengo un cariño muy grande por la institución y por su gran afición, que le apoya en todos los momentos”, mencionó Leandro Augusto, cuatro veces campeón de liga.

El comienzo de la gran historia de Pumas

Un 12 de septiembre de 1954 comenzó esta historia, la de una fábrica inagotable de talento. Un lugar donde los sueños toman forma.

“Es un sentimiento. Es más que un equipo de futbol. Es un modelo a seguir. Me enseñó los valores que me llevaron a lo largo de mi vida. Garra, corazón, entrega, resiliencia. Es un equipo honorable. No solo me formó como jugador, sino como persona, como ser humano. Y a Pumas lo llevaré en mi corazón, en mi alma y en mi mente. Por toda mi vida, por mi raza hablará el Espíritu”, sentenció Efraín Velarde, tres veces campeón de Liga.

