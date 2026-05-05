Sabritas RePlay transforma empaques reciclados en canchas sostenibles e impulsa a ligas juveniles en México

En una jornada cargada de emoción, valores y mucho talento, Sabritas® celebró este 18 de abril la gran final de las ligas femeniles y varoniles de su programa RePlay. Para reconocer el esfuerzo y el juego limpio, los equipos ganadores cumplieron el sueño de llevarse boletos para asistir a un partido de uno de los eventos de fútbol más esperados de este año.

Bajo la premisa de que "Lo que hacemos, lo hacemos por el fútbol", esta iniciativa demuestra que el deporte es un verdadero motor de cambio para las comunidades mexicanas.

De bolsas de botanas a canchas sostenibles

El programa Sabritas® RePlay, impulsado en conjunto con Fútbol Más y la Fundación UEFA, tiene una misión clara: darle una segunda vida a miles de empaques. A través de este modelo de economía circular, los empaques se transforman en canchas sostenibles. Este proceso no solo fomenta el deporte, sino que ha logrado reducir el impacto ambiental en 128 toneladas de gases de efecto invernadero en comparación con los campos sintéticos tradicionales.

La pionera de este proyecto es la cancha ubicada en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, inaugurada en diciembre de 2022. Hoy en día, este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro vital que suma más de 72,000 usuarios.

Resultados que cambian vidas

El compromiso de la marca no termina en la infraestructura. Junto a la ONG Fútbol Más, se implementa un programa sociodeportivo que ha dejado cifras contundentes:

701 niñas, niños y jóvenes beneficiados directamente.

beneficiados directamente. Más de 1,862 horas de entrenamiento enfocadas en resiliencia, confianza y liderazgo.

enfocadas en resiliencia, confianza y liderazgo. 45% de participación femenina, garantizando la equidad de género y espacios seguros.

"En Sabritas®, nuestra meta es restaurar el tejido social, llevando la emoción del fútbol a barrios donde el deporte se vuelve una herramienta de resiliencia", destacó Ana Karen Esteban, Directora de Marketing para Sabritas México. Además, confirmó que la alianza con Fútbol Más se extenderá hasta 2027 para asegurar la transformación a largo plazo.

Un impacto a nivel nacional

Este año, la iniciativa expandió sus fronteras, llevando ligas juveniles a tres ciudades clave: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Más de 500 jóvenes disputaron más de 180 partidos, destacando la participación de 240 niñas y adolescentes. Todo esto bajo la metodología de "tarjetas verdes", que premia el respeto y el trabajo en equipo por encima del marcador.

Con estas acciones, Sabritas® reafirma que el legado del torneo de fútbol de este año no solo se queda en los estadios, sino que vive en cada comunidad donde la sustentabilidad y el juego limpio se unen. Porque al final del día, Sin Sabritas® no hay partido.