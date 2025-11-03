¡POR ENCIMA DE GIGNAC Y MARTIAL! La estadística en la que Saint-Maximin es el mejor francés de la Liga MX

El francés Allan Saint-Maximin está cerrando su primer torneo en el América con número que podrían respaldar su contratación. En 10 partidos disputados en lo que va del Apertura 2025, el extremo galo ha aportado 3 goles y 2 asistencias, cifras que lo sitúan por encima de sus otros compatriotas de renombre en la Liga MX.

Su rendimiento supera al de André-Pierre Gignac con Tigres, quien lleva solo 2 anotaciones en el torneo, y al de Anthony Martial del Monterrey, que aún no se estrena en el futbol mexicano y siguen sin abrir su cuenta goleadora. Saint-Maximin iguala además los registros de Sebastián Salles Lamonge del Atlético San Luis, considerado uno de los referentes ofensivos del cuadro potosino.

Saint-Maximin se enciende previo a liguilla

La adaptación del exjugador del Newcastle ha sido progresiva. Su velocidad, desborde y capacidad para desequilibrar han añadido una nueva dimensión al ataque azulcrema, complementando efectivamente a figuras como Rodrigo Aguirre, Erick Sánchez y Brian Rodríguez.

Para el entrenador André Jardine, el francés representa un lujo táctico, ya que puede actuar por ambas bandas, generar ocasiones de gol y con su gambeta resolver en momentos decisivos. Sus estadísticas, aunque no espectaculares, reflejan una contribución sólida en su periodo de adaptación al fútbol mexicano.

Con la liguilla en el horizonte, Saint-Maximin se perfila como un arma clave para las aspiraciones del América. Si mantiene este nivel, podría marcar la diferencia en la fase decisiva, demostrando que su fichaje fue una apuesta acertada para el club de Coapa

