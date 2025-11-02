Lamine Yamal responde en la cancha tras su ruptura

El equipo de Barcelona no se aleja de la lucha por el campeonato y sumó tres puntos importantes este día luego de imponerse 3-1 al Elche en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en partido correspondiente a la Jornada 11 de LaLiga española. Con una actuación sólida y momentos de brillantez individual, los culés se mantienen en la parte alta de la tabla y siguen firmes en la lucha por el liderato.

Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025

¿Quiénes fueron los anotadores del Barcelona y Elche?

El encuentro comenzó con intensidad por parte del conjunto culé, que rápidamente impuso condiciones. Al minuto 9, Alejandro Balde realizó un envío preciso desde la banda izquierda que encontró a Lamine Yamal dentro del área. El joven atacante definió al primer toque con gran clase, colocando el balón por la izquierda del arquero para el 1-0.

También te puede interesar:



Apenas dos minutos después, al 11’, Fermín López volvió a ser protagonista al filtrar un pase para Ferran Torres, quien definió con tranquilidad desde corta distancia para ampliar la ventaja a 2-0. El dominio del Barcelona era total, con posesión, presión alta y transiciones rápidas que desbordaban a la defensa ilicitana.

Elche reaccionó antes del descanso. Al minuto 42, Álvaro Núñez envió un centro al área que fue bien aprovechado por Rafa Mir, quien remató desde cerca para vencer al arquero y poner el 2-1, dando algo de esperanza a los visitantes.

En la segunda mitad, los blaugranas volvieron a tomar el control. Al minuto 61, Fermín López volvió a brillar con un pase elevado que cayó justo en los pies de Marcus Rashford al borde del área. El inglés controló con clase y sacó un potente disparo que se estrelló en el travesaño antes de entrar, sellando el 3-1 definitivo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick suma su octava victoria del torneo y se mantiene en la pelea por los primeros puestos. La conexión entre jóvenes como Yamal y Fermín, junto con la experiencia de Rashford y Torres, sigue dando frutos en un proyecto que busca consolidarse.

¿Cuál es el próximo encuentro y lugar en la tabla de Barcelona y Elche?

Barcelona enfrentará al Celta de Vigo en la próxima jornada, mientras que Elche buscará recomponer el camino ante real Sociedad.

Después de 11 jornadas disputadas, Barcelona se ubica en segundo puesto de la tabla, a cinco puntos del líder Real Madrid, mientras Elche se ubica en noveno con 14 unidades.

